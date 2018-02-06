Продажи новых легковых машин и LCV в феврале в РФ выросли на 24,7%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в феврале в России выросли на 24,7% в годовом выражении до 133,177 тысячи единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). АЕБ сочла решение Конституционного суда о параллельном импорте подтверждением его запрета

За первые два месяца 2018 года рынок вырос на 27,5%, до 235,641 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные ассоциации.

"В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие... Более чем 27% улучшение в первые два месяца - впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года", - комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

На конференции в январе АЕБ впервые не представила свой прогноз авторынка на 2018 год, ссылаясь на отсутствие определённости в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора на автомобили.

Продажи "АвтоВАЗа" AVAZ, как сообщалось, выросли в феврале на 37%, до 27,4 тысячи штук, Kia - на 44%, до 17,8 тысячи, Hyundai - на 43%, до 13,43 тысячи, Renault - на 17%, до 11,27 тысячи, Volkswagen - на 11%, до 7,07 тысячи единиц. Наибольший рост среди марок, продающих более 1 тысячи машин в месяц, продемонстрировал Ravon - его продажи подскочили почти в три раза, до 1,47 тысячи машин. Почти двухкратный рост показали продажи Mitsubishi - до 2,9 тысячи машин, на 50% выросли продажи у Ford F - до 4,43 тысячи единиц. Наибольшее падение продаж у УАЗа - на 24%, до 2,67 тысячи единиц.