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Rolls-Royce в 2017 г получил прибыль в $5,8 млрд против убытка годом ранее


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 4,208 миллиарда фунтов стерлингов (5,8 миллиарда долларов) против убытка в 4 миллиарда фунтов (5,5 миллиарда долларов) в 2016 году, говорится в сообщении компании.

Прибыль на акцию составила 2,29 фунта стерлингов (3,1 долларов) против убытка в 2,2 фунта (3 доллара) в предыдущем году. Выручка компании выросла на 9% и составила 16,307 миллиарда фунтов (22,5 миллиарда долларов).

Поставки компании по направлению гражданской авиации выросли за год на 35%, что привело к увеличению выручки в этом секторе на 12%. Выручка оборонной авиации снизилась на 1%. В энергетическом секторе выручка поднялась на 3%, в секторе морского флота - снизилась на 9%, выручка от атомных разработок компании для подводных лодок увеличилась на 4%.

По словам главы Rolls-Royce Уоррена Иста (Warren East), финансовые результаты превзошли ожидания компании. Он отметил, что компания в прошлом году столкнулась с рядом трудностей, в частности с проблемами обслуживания двигателей в условиях эксплуатации. По его словам, объявленная в январе программа по реструктуризации приведет к дальнейшей оптимизации работы компании и поможет в полной мере реализовать ее потенциал.

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