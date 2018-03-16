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СМИ: Частные перевозчики после 2021 г могут занять до 10% в секторе дальнего следования


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

По данным издания, Минтранс разослал в ведомства и по отрасли проект ЦМР дальних пассажирских перевозок до 2025 года. Документ нацелен на либерализацию сектора с доведением доли в нем независимых перевозчиков до 10%. В 2017 году на входящую в РЖД Федеральную пассажирскую компанию (ФПК) пришлось 87,9% пассажиропотока, на Дирекцию скоростного сообщения (филиал РЖД) - 5,7%, на железнодорожные администрации других стран - 4,3%, напоминает газета.

По проекту ЦМР, допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с Росжелдором на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021-2025 годы. Лоты планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. Выигравший лот перевозчик заключит договор по цене с учетом рентабельности на инвестированный капитал для обеспечения возвратности вложений в основные фонды, в первую очередь в подвижной состав. В рамках первого этапа до 2021 года государство оценит экономику перевозок и разработает механизм формирования лотов.

В ФАС газете сообщили, что изучают ЦМР и в целом поддерживают либерализацию. "Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК, - заявили в службе. - Вместо этого ОАО РЖД как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии".

Но в РЖД считают, что модель еще предстоит синхронизировать с другими уставными документами, отмечает издание. "Сейчас проект представляет собой не столько целевую модель рынка, сколько модель регулирования деятельности ОАО РЖД, - заявили в монополии. - Он подразумевает существенное ограничение самостоятельности компании в выполнении основных функций..., при этом предполагается расширение прав и возможностей других организаций".

Как пояснили в РЖД, компания уже направляла в Минтранс свои предложения, заинтересована в участии в дальнейшей проработке ЦМР "с целью доработки и увязки с ЦМР грузоперевозок и долгосрочной программой развития компании до 2025 года". Компания предлагает создать межведомственную рабочую группу с привлечением научных институтов и консалтинговых компаний и продлить сроки подготовки пассажирской ЦМР до середины лета.

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