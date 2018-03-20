FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Bayer и Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio


Компании / Индустрия / Химпром / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Bayer AG и бостонская фирма Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio для изучения экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, сообщает Dow Jones.

Как пояснила Bayer, задачей Joyn Bio будет изучить применение передовых методик синтетической биологии в аграрной сфере.

"Прежде всего Joyn Bio займется вопросом усвоения азота, а затем рассмотрит возможность использовать другие революционные достижения синтетической биологии в сельском хозяйстве", – сказано в заявлении Bayer.

Генеральным директором Joyn Bio был назначен Майк Миилле.

Bayer указала, что компания была официально зарегистрирована в сентябре. Она ведет бизнес в Бостоне и Западном Сакраменто.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ