"Алроса" планирует в 2018 г запустить интернет-продажи бриллиантов

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. АК "Алроса" рассчитывает запустить продажи бриллиантов в интернете в 2018 году, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов.

"Скоро (сайт - ред.) заработает. Думаю, что в этом году запустим. Мы платформу уже разработали, соответственно, сейчас решаем вопросы, связанные с логистикой", - заметил он.

Мы не хотим, чтобы сайт работал только на внутренний рынок, чтобы у нас имелась возможность реализации, в том числе и зарубежным покупателям. Есть чисто технические вопросы с логистикой, которые надо решить. И есть вопросы соответствующего маркетингового наполнения, сопровождения этого сайта. Это все пока в процессе доработки", - сказал Окоемов.

"Алроса" ALRS— крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат. РФ принадлежит 33,02% акций компании.

АК "Алроса" по итогам 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 41% по сравнению с 2016 годом - до 78,616 миллиарда рублей, выручка от продаж за год снизилась на 14% и составила 269,7 миллиарда рублей.