Кабмин утвердил новые ставки утильсбора на автомобили, они заработают с 1 апреля

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, они вступят в силу с 1 апреля 2018 года, следует из постановления кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора… Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте garant.ru. Само постановление датировано 19 марта 2018 года.

Утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра вырастет на 17,86%, до 33 тысяч рублей, от 1 до 2 литров - на 90%, до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров - на 49,3% до 126 тысяч рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор останется неизменным и составит 114,6 тысяч рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тысячу рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тысяч рублей.

Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырастет на 14,46%, до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонн - на 51,5%, до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн - на 15%, до 28,5 тысяч рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составит 31,35 тысячи рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн - 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн - 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн - 82,5 тысячи рублей (+14,8%).

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход был распространен на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

Дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, могут составить около 5 миллиардов рублей в год, оценивал ранее министр транспорта Максим Соколов.