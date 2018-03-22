ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec о покупке более 75% "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство Alliance Rostec (СП "Ростеха" и альянс Renault-Nissan) о приобретении более 75% "АвтоВАЗа" AVAZ, сообщается в материалах службы.

"ФАС России рассмотрела ходатайство компании "Альянс Ростех Авто Б.В." (Alliance Rostec Auto B.V.) о приобретении более 75% голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации публичного акционерного общества "АвтоВАЗ". ... ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении. "АвтоВАЗ" перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

Акционеры "АвтоВАЗа" с осени 2016 года проводят поэтапное финансовое оздоровление компании. В конце 2016 года компания провела размещение 2,9 миллиарда акций и привлекла 26,141 миллиарда рублей. Главные акционеры приобрели 1,654 миллиарда акций за 14,89 миллиардов рублей, а еще 1,25 миллиарда акций за 11,251 миллиарда рублей купила Renaissance Securities (входит в ИК "Ренессанс Капитал", принадлежащая группе "Онэксим" Михаила Прохорова), она стала владельцем 24,09% обыкновенных акций компании, доля Alliance Rostec размылась до 64,6%.

Затем из отчета Renault стало известно, что Alliance Rostec также инвестировал в финансовый инструмент стоимостью 180 миллионов евро "в значительной степени обеспеченный долей в "АвтоВАЗе", а заем на эту инвестицию Alliance Rostec получил от Renault. При учете данного инструмента доля Alliance Rostec в "АвтоВАЗе" возрастает до 88,69%, что дает возможным полагать, что речь идет о пакете, купленном Renaissance Securities в декабре 2016 года.

На втором этапе докапитализации, весной-летом прошлого года, "АвтоВАЗ" начал допэмиссию 9,25 миллиарда обыкновенных акций номиналом 5 рублей за бумагу, которые размещаются по закрытой подписке по цене 10,3 рубля за штуку в пользу основного акционера предприятия - Alliance Rostec Auto. Срок размещения был продлен до 2018 года. Предполагается, что большая часть этой допэмиссии будет оплачена займами, выданными "АвтоВАЗу" со стороны "Ростеха" (51 миллиард рублей) и Renault (34 миллиарда рублей).