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США изложили список торговых претензий к КНР


Компании / Индустрия / Металлургия
  • #США и Китай
    © fotolia.com, grounder

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленный представитель Белого дома изложил в четверг журналистам претензии США к КНР в области торговли.

"Доклад торгового представителя США ясно продемонстрировал, что имели место нечестные действия со стороны Китая, в особенности попытки приобретения технологий США и предоставление преимуществ китайским компаниям в ущерб американским компаниям", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, КНР использует ограничения для иностранных компаний с целью давления на них для передачи технологий. По его словам, КНР требует от американских компаний в обязательном порядке инвестировать в китайские совместные предприятия и передавать им технологии, в противном случае не дают им лицензировать свои продукты и услуги на территории КНР.

"Китай осуществляет систематическое приобретение и инвестиции в американские компании с тем, чтобы "вырастить" аналогичные компании в Китае и забрать долю рынка у компаний из США и других стран мира", - добавил представитель администрации.

Он также обвинил КНР в широкомасштабном воровстве коммерческих секретов через интернет.

В целом, по мнению Белого дома, представленные США доводы против КНР являются "очень прочными и убедительными".

Президент США Дональд Трамп в четверг подписывает указ, в котором требует от торгового представителя в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициирует иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Запланировано подписание документа "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.

 

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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