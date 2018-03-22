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Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений в отношении Китая


Компании / Индустрия / Потребительский рынок / Металлургия
  • #Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Белом доме в Вашингтоне. 26 июня 2017
    © AFP, Saul Loeb

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", подписание этого документа транслировал телеканал MSNBS.

Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам на брифинге, что минфин США в двухмесячный срок также определит новые торговые меры против КНР. В частности, президент поручил министерству финансов в 60-дневный срок разработать и предложить дополнительные меры, помимо тех, что уже объявлены в четверг.

При этом, президент США заявил, что потенциальный ущерб от введения новых ввозных пошлин на продукцию из Китая в США – $60 млрд.

"Конкретно в отношении Китая по разделу 301 (введение новых пошлин) это (потери Китая) будет около 60 миллиардов (долларов)", - сказал он. "И это лишь часть того, что мы планируем предпринять", - добавил Трамп.


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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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