Китай готовится ввести ответные пошлины на американские товары

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Китай готовит ряд ответных мер на случай, если США введут новый пакет пошлин против китайских товаров, в том числе рассматривается вариант наложения ответных пошлин на товары из США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на посла азиатской страны в ВТО Чжен Сянчен (Zhang Xiangchen).

"Мои коллеги в столице готовят этот вариант (ответные пошлины на американские товары - Рейтер). Мы все еще ценим многостороннюю торговую систему, но в воздухе бродит вкус торговой войны", - цитирует агентство Сянчена.

Как пишет агентство, потенциальные ответные пошлины Китая будут направлены против недавних январских импортных пошлин США на солнечные батареи.

Согласно январскому решению президента США Дональда Трампа, ввозные пошлины на солнечные батареи составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. Тогда же, в январе, были увеличены пошлины на ввоз стиральных машин в страну - до 20% за первые 1,2 миллиона машин и до 50% за все, что превысит эту цифру.

Чжен Сянчен также отметил в интервью агентству, что Китай подаст жалобу в ВТО (World Trade Organization, WTO) против пакета новых пошлин, о которых Трамп должен объявить позднее в четверг. Как сообщил Белый дом, на этот день запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая". Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

"Это законное право Китая подать жалобу. Но я бы не исключал и других вариантов, потому что если к вам приближается наводнение, то нужно строить дамбу, чтобы сдерживать напор", - заявил Сянчен. Он также отметил, что новые американские пошлины будет еще сложнее отстоять в ВТО. По его словам, оспариваемые в организации пошлины на алюминий и сталь уже не оправдали своего критерия "существенности" для национальной безопасности страны.