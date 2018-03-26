Оружейная компания Remington подала заявление о банкротстве

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и ее дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Делавэр, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании для суда.

При этом детали поданного заявления пока не известны. Но сообщается, что решение о банкротстве связано с серьезными финансовыми затруднениями оружейного производителя. Объем продаж Remington Outdoor в 2017 году составил всего 600 миллионов долларов, что на 30% ниже показателя годичной давности. Кроме того, по состоянию на 25 марта у компании зарегистрирован отрицательный операционный денежный поток в размере 7,4 миллиона долларов.

В феврале компания сообщала, что подписала со своими кредиторами соглашение о реструктуризации долга, которое позволит Remington снизить объем долга примерно на 700 миллионов долларов, а также влить капитал объемом 145 миллионов долларов в некоторые подразделения.

История Remington насчитывает более 200 лет. В настоящее время она принадлежит инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Компания являлась поставщиком оружия во время гражданской войны в США и обеих Мировых войн.