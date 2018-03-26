Минпромторг: РФ настроена на переговоры с США по отмене пошлин на сталь и алюминий

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. РФ будет вести переговоры с США по вопросу отмены импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщил РИА Новости заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

США, обосновав соображениями национальной безопасности, в конце прошлой недели ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

По словам Евтухова, сегодня российские ведомства прорабатывают несколько ответных мер на решение США. "Первая и важная ответная мера - это обжалование решения в органе по разрешению споров ВТО. Думаю, так поступят многие страны, в отношении которых введены пошлины. Другая мера, то что сейчас также прорабатывают другие государства, посмотреть перечень товаров критичных с точки зрения поставок США в нашу страну и ограничить доступ этих товаров", - сказал Евтухов.

"Надо это очень внимательно просчитать и не запрещать то, что не имеет никакого значительного влияния на экономику США. Сейчас мы и другие ведомства занимаемся этим вопросом, когда будет определено, тогда будет приниматься решение на уровне нашего высшего руководства", - добавил Евтухов.

"Третий процесс - это процесс переговоров, чтобы в отношении нас такая пошлина была отменена с учетом того, что на территории США есть предприятия, которые, в том числе, принадлежат нашим компаниям. Эти предприятия производят большой объем продукции и, на самом деле, когда вводились эти ограничения, странно, что администрация президента не посчитала, что это приведет к повышению цен на товары в США для их конечных потребителей", - сказал замглавы Минпромторга.

Он отметил также, что на предприятиях, которые работают в США с российскими инвестициями, заняты американские граждане, и они могут потерять работу, если указанные заводы будут вынуждены остановить деятельность. "Об этом тоже надо думать руководству США, а не только о своих политико-экономических амбициях", - добавил Евтухов.