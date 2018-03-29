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Volkswagen предложит дизельные автомобили с обратным выкупом в случае их запрета в стране


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Автомобильный концерн Volkswagen Group предложил своим клиентам гарантийную программу, которая подразумевает обратный выкуп автомобилей с дизельными двигателями в случае их запрета в городах Германии, сообщила компания.

"Программа бесплатна и будет распространяться на покупку нового или выпущенного год назад автомобиля с дизельным двигателем, купленного у дилера Volkswagen", - говорится в сообщении.

Volkswagen выкупит автомобили, купленные в период между 1 апреля и концом 2018 года, но с рядом ограничений. Программа будет доступна в течение трех лет с даты покупки автомобиля. Кроме того, автопроизводитель будет выкупать машины по их текущей стоимости, если клиент согласиться купить новый автомобиль у того же дилера, но не подпадающий под возможные ограничения властей.

Ранее в марте глава минтранса страны Андреас Шойер заявил, что не исключает, что в Германии может быть введен запрет на вождение автомобилей с дизельным двигателем. При этом еще ранее, в феврале Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнений. Для применения данного права нет необходимости в подтверждении полномочий и со стороны Европейского суда.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

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Дизельгейт

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