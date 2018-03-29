Чистая прибыль группы ГАЗ по РСБУ в 2017 г выросла в 2,7 раза

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ГАЗ GAZA по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом и составила 218,9 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 3,9%, до уровня в 21,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 23,6%, составив 2,1 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 5,2 миллиарда рублей, увеличившись на 16,8%.

Себестоимость продаж выросла на 8,1% и составила 19,5 миллиарда рублей. Управленческие расходы снизились на 0,03%, составив около 1,95 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились на 19,4%, до уровня в 3,2 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании снизились на 5,1% и составили 20,6 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 1%, до уровня в 46,5 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 21,9%, составив около 10,2 миллиарда рублей.

Группа ГАЗ — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании — машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.