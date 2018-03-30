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Калининградский завод "Автотор" начал производство автомобилей Hyundai Sonata


Компании / Индустрия

КАЛИНИНГРАД, 30 мар - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" приступил к производству автомобилей Hyundai Sonata седьмого поколения, сообщила пресс-служба предприятия.

"Калининградский завод приступил к производству нового автомобиля - седана Hyundai Sonata седьмого поколения. Ранее эта модель на "Автотор" не выпускалась. На сегодняшний день это пятая модель в линейке легковых автомобилей Hyundai, выпускающихся на заводе в Калининграде. Hyundai Sonata заменит на конвейере автомобиль Hyundai i40, производившийся с 2013 по 2017 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время "Автотор" выпускает еще четыре модели Hyundai - Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium, Tucson. Hyundai Sonata производится с двумя вариантами двигателей. На все автомобили устанавливается шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Совместный проект предприятия "Автотор" и Hyundai Motor Company (HMC) по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году. Его результатом стала постановка на конвейер калининградского завода легкового автомобиля бизнес класса Hyundai i40, а затем и флагманской модели Hyundai - седана премиум-класса Equus.

В марте 2016 года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве и развитии совместного инвестиционного проекта между заводом и HMC, которое определило программу наращивания объемов производства автомобилей Hyundai и дальнейшего развития технологии производства. Всего с момента начала реализации проекта "Автотор" произвел более 75 тысяч легковых автомобилей Hyundai.

Завод "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 года. "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW. В 2017 году завод выпустил 144,5 тысячи машин, нарастив производство по сравнению с предыдущим годом на 53,2%. В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

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