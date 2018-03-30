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Чистая прибыль НКНХ по МСФО в 2017 году выросла на 2,1%, до 24,9 млрд руб


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" NKNC(НКНХ) по МСФО в 2017 году выросла на 2,1 по сравнению с 2016 годом и составила 24,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 5,6%, до уровня в 167,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 2,6%, составив 48,7 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась на 0,6% и составила 30,7 миллиарда рублей.

Себестоимость выросла на 9,3%, составив 119 миллиардов рублей. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 4,7%, до уровня в 17,9 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль сократился на 1,9% и составил 6,7 миллиарда рублей.

Капитал компании вырос на 22,6%, составив 133,9 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 2,7%, до уровня в 4,192 миллиарда, краткосрочные — упали в 1,7 раза, до 11,4 миллиарда рублей.

"Нижнекамскнефтехим" — российский производитель синтетического каучука, производитель и экспортер нефтехимической продукции.

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