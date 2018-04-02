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Минфин хочет поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы‍


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Финансовое ведомство выступило с предложением снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через столичный авиаузел, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо помощника президента России Игоря Левитина главе Минтранса Максиму Соколову.

Вместе с тем, отмечает издание, Минфин предлагает повысить с дейтсвующих в настоящее время 10% НДС до 18%  для авиарейсов, которые лежат через аэропорты Москвы.

В письме отмечается, что министерство финансов рассматривает еще и возможность совершить "маневр" по НДС до конца 2022 года.

Сейчас для всех рейсов внутри страны НДС составляет 10%. Источник издания, близкий к министерству транспорта, рассказал, что обнуление налога на рейсов, которые не лежат через столичные аэропорты, принесет авиакомпаниям 12 млрд рублей. Тем не менее, из-за повышения НДС на рейсах через московские аэропорты, перевозчики потеряют порядка 29 млрд рублей ежегодно. Если исходить из статистики прошлого 2017 года, то, отмечает собеседник, в общей сложности авиаперевозчики потеряют порядка 17 млрд рублей.

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