Группа ГАЗ планирует открыть "дочку" в Турции

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании в Турции, а также вывод на турецкий рынок новых моделей машин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В настоящее время Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании, а также вывод на рынок Турции новых моделей ГАЗель Next, Урал Next, автобусов", - сообщил Ушаков на брифинге для журналистов.

Он отметил, что в ходе переговоров сторон планируется обсудить меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках.

По его словам, примером производственной кооперации является проект сборочного производства автомобилей "ГАЗель Бизнес", российского холдинга Группа ГАЗ и турецкой компании MersaOtomotiv в провинции Сакарья, запуск которого состоялся в 2012 году.