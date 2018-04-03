Virgin Hyperloop One сменила трех членов совета директоров

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Компания Virgin Hyperloop One изменила состав совета директоров, сообщает агентство Блумберг.

Состав правления покинули бывший советник президента Барака Обамы Джим Мессина (Jim Messina), бывший исполнительный директор Morgan Stanley Джим Розенталь (Jim Rosenthal) и учредитель и глава фонда X Prize Питер Диамандис (Peter Diamandis), уточняет агентство.

Новыми членами совета директоров, в свою очередь, стали Билл Шор (Bill Shor) из принадлежащей совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову венчурной компании Caspian Venture Capital, главный финансовый директор портового оператора DP World Юврай Нараян (Yuvraj Narayan) и первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман. По данным источников агентства, изменения в составе правления произошли несколько недель назад.

При этом сам Магомедов, исполнительный сопредседатель совета директоров Virgin Hyperloop One, согласно информации на сайте компании, остается в составе совета. Он вошел в состав правления в октябре 2016 года, став первым крупным российским инвестором, ставшим членом совдира транспортного стартапа. В октябре прошлого года Магомедов занял пост исполнительного сопредседателя.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Virgin Hyperloop One разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.