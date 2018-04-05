ФАС не меняет позицию по сделке "Транснефти" и "Суммы" по НМТП, она разрешена

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба не изменила свою позицию по покупке "Транснефтью" доли "Суммы" в Новороссийском морском торговом порте (НМТП) в связи с арестом Зиявудина Магомедова, сделка была разрешена, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Группа "Транснефть" и группа "Сумма" имеют наше разрешение. Федеральная антимонопольная служба на этом свою работу закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Поэтому те, кто участвовал в этой сделке, могут как угодно решить. Они могут воспользоваться нашим согласием, могут не воспользоваться. Они могут все что угодно. Мы разрешаем сделку, но никого не заставляем ее делать. Вот и все", - сказал Артемьев.

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На конец 2017 года 50,1% акций НМТП принадлежало кипрской Novoport Holding Ltd (контролируется на паритетных началах "Транснефтью" и группой "Сумма"). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5% акций портового оператора. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.

Группа "Сумма" ведет переговоры с "Транснефтью" о продаже своего пакета акций в порту. В феврале ФАС сообщила, что одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций НМТП, с предписанием. В марте состоялось заседание совета директоров "Транснефти", на котором совет обсудил расширение деятельности в НМТП.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.