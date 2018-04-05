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Цены на алюминий в США подскочили до максимума с 2013 года на фоне санкций против РФ


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Премиальные контракты на немедленную поставку алюминия на Чикагской товарной бирже (CME Exchange) подорожали на 3%, до максимума с 2013 года, на фоне санкций США против РФ, следует из данных торгов.

В ходе торгов пятницы премиальные фьючерсные контракты на этой бирже торговались на уровне 18 центов за фунт. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов поднимались на 2%, достигая отметки в 2046,5 доллара за тонну.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в том числе, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

"Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Компания реализует продукцию, в частности, на рынках Северной Америки.

Как пишет издание The Financial Times, решение Минфина США вызвало вероятность того, что экспорт российского металла в США резко сократится. Решение также может привести к тому, что под вопросом окажутся контракты с компаниями, которые напрямую покупают металл у "Русала", в частности, с Glencore.

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