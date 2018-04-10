Glencore отказалась от конвертации акций "Русала" в GDR En+ из-за санкций США

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Компания Glencore отказалась от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group, говорится в сообщении Glencore.

Решение компании связано с тем, что En+ и "Русал" попали под санкции со стороны США.

"Glencore ранее подписала не обязывающий протокол о намерениях с En+ относительно обмена своих акций в "Русале" в глобальные депозитарные расписки En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в текущий момент в свете включения "Русал" и En+ в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN) Минфина США", - говорится в сообщении.

В середине марта En+ сообщала, что ожидает завершения конвертации доли Glencore в "Русале" в глобальные депозитарные расписки En+ Group к концу апреля 2018 года. Предполагалось, что после конвертации группа En+ увеличит свою долю в "Русале" с 48,13% до 56,88%.

Кроме того, исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg) покинул совет директоров "Русала". "Г-н Глазенберг подал в отставку с должности директора "Русала", - сообщает Glencore.

Компания добавляет, что обязуется соблюдать все наложенные на "Русал" санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих санкций, в том числе вторичных.

"Glencore все еще оценивает позицию по своим контрактам с "Русалом", но отмечает, что эти контракты финансово несущественны для Glencore", - пишет компания.

Glencore напоминает, что имеет ряд контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема.

"Русал" в числе других активов миллиардера Олега Дерипаски попал под санкции США, введенные в минувшую пятницу.