Sulzer вышел из-под санкций США, доля "Реновы" в нем снизилась до 48,83%

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Ренова" завершила передачу швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 миллионов его акций, после чего "Ренове" принадлежит 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки, говорится в сообщении швейцарской компании.

Sulzer теперь владеет 15,24% собственных акций. "Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке", - сообщает концерн.

Компания добавляет, что примет необходимые меры для размораживания активов, которые были заблокированы. Sulzer отмечает, что ее бизнес-процессы были ощутимо нарушены, но она не ожидает влияния на долгосрочные показатели своей деятельности. "Компания представит более подробную информацию в рамках публикации результатов работы за первый квартал 19 апреля 2018 года", - добавляет Sulzer.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ"<GAZA>, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома"<GAZP> Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.