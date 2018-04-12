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Sollers прогнозирует рост цен на машины в РФ при закреплении доллара выше 60 руб


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

С-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Закрепление курса доллара выше 60 рублей станет серьёзным фактором для роста цен на автомобили и снижения спроса, считает гендиректор Sollers Вадим Швецов.

"Вопрос - какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60 (рублей за доллар - ред.), 62 (рубля - ред.) - это будет серьёзным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок", - сказал Швецов, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли текущие проблемы на валютном рынке повлиять на продажи.

Он добавил, что при стабильном курсе рубля на уровне начала года компания ожидает роста своих продаж по иностранным брендам в этом году.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы - "Sollers - Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод ZMZN(ЗМЗ) - и СП с компаниями Ford F, Mitsui, Isuzu, Mazda.

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