Новым президентом "АвтоВАЗа" станет глава Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новым президентом "АвтоВАЗа" AVAZ с 1 июня станет нынешний гендиректор Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис, говорится в сообщении основного акционера предприятия Alliance Rostec Auto B.V.

"Основной акционер "АвтоВАЗа" - Alliance Rostec Auto B.V., объявляет, что с 1 июня 2018 года должность президента российского автопроизводителя займет Ив Каракатзанис. Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании", - говорится в сообщении.

Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность, также он занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA, которая на сегодняшний день является крупнейшей частной компанией Румынии, а марка Dacia - одним из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе, говорится в сообщении акционера "АвтоВАЗа".

Alliance Rostec Auto B.V. - основной акционер Волжского автозавода, по итогам второго этапа докапитализации "АвтоВАЗа" доля этой голландской компании выросла до 83,5% с 64,6%, а доли Renault и Ростеха в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.

Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов поблагодарил Мора за вклад в развитие компании и отметил, что, несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, компания уверенно выполняет план финансового оздоровления. "С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку – все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития", - сказал он.

"Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе и видим "АвтоВАЗ" как лидера российской автомобильной индустрии", - подчеркнул, в свою очередь, Мор.