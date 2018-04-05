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ФАС возбудила дело против "АвтоВАЗа" по координации деятельности дилеров


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок
  • Автокредит
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "АвтоВАЗа" AVAZ по координации экономической деятельности дилеров, сообщает служба.

Отмечается, что в результате проверки деятельности компании ФАС выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей. Они заключаются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости техобслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале.

Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техобслуживанию транспортных средств.

"В связи с ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "АвтоВАЗ" по признакам нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

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