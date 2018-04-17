Tesla на неделю прекратила выпуск Model 3

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Tesla Inc. вновь приостановила производство седана Model 3. Это случилось всего через несколько дней после того, как генеральный директор Илон Маск заявил о способности компании поддерживать выпуск 2000 седанов в неделю, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания из Кремниевой долины отстала от графика производства своего первого автомобиля для массового рынка и не смогла добиться ряда целей. Среди них – выпуск 2500 машин в неделю, которого собиралась достигнуть к концу марта. Дальнейшее промедление лишь усилит давление на Tesla, которой необходимо ускорить темпы производства, чтобы избежать ухудшения и без того непростой ситуации с ликвидностью.

В понедельник компания сообщила, что в рамках запланированного простоя остановит сборку Model 3 примерно на неделю. Представитель Tesla подтвердил прозвучавшее ранее заявление автопроизводителя о временной остановке производства с целью "улучшения процесса автоматизации и решения систематически возникающих проблем с узкими местами производства, чтобы в итоге нарастить темпы выпуска". О временной остановке производства ранее сообщил интернет-портал BuzzFeed.

Временные простои являются обычным явлением на этапе предварительного производства, когда автопроизводитель готовит завод для выпуска машин высокими темпами. Но после официального начала выпуска простои необычны, говорит Деннис Вираг, производственный консультант, проработавший в автомобильной отрасли 40 лет. "В наши дни это неслыханное явление", - утверждает он.

Tesla указала, что останавливала сборку седанов примерно на неделю в 1-м квартале, что помогло "удвоить недельные темпы производства Model 3… за счет быстрого устранения узких мест в процессе производства и цепочке поставок, включая закрытие некоторых заводов на непродолжительное время для модернизации оборудования".

Tesla, базирующаяся в калифорнийском Пало-Альто, в понедельник подтвердила, что к концу 2-го квартала планирует выпускать примерно 5000 машин в неделю.

Две недели назад, 3 апреля, компания сказала, что за последние семь дней выпустила 2020 машин, в том числе две во 2-м квартале, и в следующие семь дней намерена выпустить еще 2000.

Как признался Маск в интервью CBS This Morning, состоявшемся в прошлую пятницу, он считал, что Tesla сможет на постоянной основе выпускать 2000 машин в неделю и наращивать выпуск в течение квартала. "Мы смогли решить некоторые критические проблемы, которые мешали нам выпускать по 2000 машин в неделю, но с тех пор так и продолжаем выпускать всего 2000 машин в неделю", – сказал он.

В интервью гендиректор признал, что при производстве Model 3 компания полагалась на чрезмерное количество роботов. Позднее в пятницу он написал в твите, что "избыточная автоматизация" Tesla является ошибкой. "А если быть точным, это моя ошибка, – написал Маск. – Человеческие ресурсы были недооценены".

Эти слова, похоже, сигнализируют об изменении мышления Маска, который долгое время уверял инвесторов, что подход Tesla к автоматизации на заводе поможет ей конкурировать с традиционными автопроизводителями. Он даже говорил, что автоматизация является ключевым фактором для создания такой рыночной стоимости, которая поспорит с капитализацией Apple<AAPL> Inc.