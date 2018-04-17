СМИ: Японские трейдеры попросили "Русал" прекратить поставки им алюминия

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Японские трейдеры попросили "Русал" прекратить поставки алюминия в страну, опасаясь, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции уже в их отношении, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Мы просили "Русал" прекратить поставки алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах и не хотим подпасть под вторичные санкции США", - сказал агентству представитель одного японского торгового дома. По данным агентства, у "Русала" заключены контракты о поставках с японскими торгово-промышленными компаниями Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp и Mitsui&Co.

Представитель Sumitomo сказал агентству, что на данный момент ведутся переговоры об альтернативных источниках поставок. Как сообщают источники, торговые компании будут искать замену металлу из России в Австралии, на Ближнем Востоке, а также в Малайзии и Индии. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

"Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового выпуска алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах на пяти континентах, основное производство расположено в Сибири. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, России, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Южной Корее. В компании работает около 62 тысяч человек. В 2017 году "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,7 миллиона тонн.