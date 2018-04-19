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СМИ: "Русал" после потери рынка США ищет альтернативы в Китае


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с переговорами.

"Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам. Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.

Города мира. ПекинКНР: Санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Отмечается, что в Китае идут обсуждения потенциальных вариантов, но пока нет никаких соглашений. Их может в итоге и не быть - китайская сторона проявляет осторожность из-за риска нарушения санкций.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, "Русал" будет пытаться развивать продажи на альтернативных рынках по всему Ближнему Востоку, в Турции и Китае, чтобы компенсировать потерянный экспорт на западные рынки. Китай является крупнейшим в мире производителем алюминия и экспортирует излишки производимых продуктов из алюминия.

Стоимость алюминия в четверг обновила максимум с 2011 года в 2642 доллара за тонну. Goldman Sachs прогнозирует, что цены могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в ближайшей перспективе на опасениях дефицита металла. Акции "Русала" на бирже Гонконга в четверг дорожают на 11,27%, при этом ранее в ходе торгов темпы роста достигали максимальных с ноября 2016 года в 15,5%.

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