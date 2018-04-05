"Алроса" в I квартале сократила добычу алмазов на 17%

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Алроса" ALRS в январе-марте 2018 года сократила добычу алмазов на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,4 миллиона карат, сообщила компания.

Выручка от продажи алмазов составила 1,582 миллиарда долларов, выручка от реализации бриллиантов – 23,7 миллиона долларов. Объем продаж алмазов группы, по предварительным данным, в первом квартале составил 13,3 миллиона карат.

"Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки "Мир" в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки "Юбилейная" и прекращение обработки руды с карьера трубки "Удачная" в связи с завершением добычи открытым способом", - сообщил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор "Алросы" Игорь Соболев, чьи слова приводятся в сообщении.

Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 миллиона карат, отметил Соболев.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6% - до 39,6 миллиона карат.