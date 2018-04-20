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ОВК продала 19,9% в "Первой тяжеловесной компании" за 1,8 млрд руб


Компании / Индустрия

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) продала 19,9% в "Первой тяжеловесной компании" (ПТК, входит в группу "Промышленные инвесторы") основному акционеру железнодорожного оператора - группе "Промышленные инвесторы" - за 1,773 миллиарда рублей, следует из сообщения и пресс-релиза ОВК.

ОВК стала владельцем 19,9% акций в марте 2017 года в счет проданных "Первой тяжеловесной компании" 100% акций оператора ООО "Восток1520" в конце 2016 года. Доля в ПТК была приобретена у группы "Промышленные инвесторы" за 1,285 миллиарда рублей.

"НПК ОВК объявляет о продаже 19,9% в АО "ПТК-Холдинг" ("Первая тяжеловесная компания") компании ООО "Проминвествагон" (входит в группу "Промышленные инвесторы"). Сумма сделки составила 1,773 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ОВК в пятницу.

По словам первого заместителя гендиректора по общему управлению ОВК Дмитрия Бовыкина, которые приводятся в сообщении, приобретение доли в ПТК было переходным этапом в период становления компании для оказания ей поддержки в стратегическом управлении, предоставления экспертизы в области оперирования тяжеловесными вагонами и, как итог, выведения на самостоятельный уровень.

"За прошедший год ПТК укрепила статус крупнейшего собственника и эффективного оператора вагонов повышенной грузоподъемности. Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Мы, в свою очередь, вышли из актива на выгодных условиях, заработав почти 40% годовых на продаже доли", - цитирует ОВК Бовыкина.

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