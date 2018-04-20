МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая и металлургическая компания Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с "Русалом" из-за санкций США, сообщила норвежская компания.

"Norsk Hydro уведомила "Русал", что может быть необходимым объявить форс-мажор по ряду контрактов... из-за санкций США", - говорится в пресс-релизе компании.

Norsk Hydro отмечает, что при этом не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов.

Компания добавляет, что пока рано говорить о том, как введение санкций против "Русала" может повлиять на развитие мировой алюминиевой отрасли. Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".