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Минфин США продлил до октября срок завершения контрактов с "Русалом" в рамках санкций


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.

OFAC: США могут снять санкции с "Русала" >>

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), последний срок продлен до 23 октября. Данное продление не касается операций с долгом и акциями "Русала".

Несколько позднее, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США до 23 октября рассмотрят ходатайство "Русала" об отмене санкций против компании.

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

 

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