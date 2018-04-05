Мантуров допускает временный переход "Русала" под госконтроль или выкуп доли госбанком

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допускает временный переход "Русала" под контроль государства или выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании, но предметных обсуждений пока не было.

Накануне OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) выпустил пояснения к санкционным документам США, в которых отмечалось, что США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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"Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли временный переход под контроль государства или выкуп доли госбанком.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.