Glencore возобновляет закупки алюминия у "Русала"

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала", возобновляет закупки металла у российской компании после того, как Минфин США смягчил позицию по санкциям, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Glencore решила, что заявление Минфина означает, что компания сможет продолжать покупать алюминий у "Русала" до октября, сказали источники.

Glencore отказалась от комментариев, "Русал" оперативно не ответил на запрос о комментарии, отмечает агентство. Минфин США помог вернуть "Русалу" 122 млрд руб капитализации за два дня

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

Ряд контрагентов "Русала" после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США, об этом же заявлял и Glencore. В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.