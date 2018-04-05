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Сотовые операторы РФ исключили из тарифных планов безлимитный доступ к Telegram


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российские операторы интерне-связи "Мегафон" MFON, Yota (дочерняя структура  "Мегафона") и МТС MTSS исключили из своих тарифных планов безлимитный доступ к мессенджеру Telegram. Об этом компании сообщили в пятницу, 27 апреля.

Как рассказал сообщил представитель Yota, мессенджер Telegram был включен компанией в список безлимитных мобильных приложений в январе прошлого 2017 года. "Восемнадцатого апреля мы исключили мессенджер из этого списка, так как не можем гарантировать получения сервиса, оплаченного клиентом", - сообщили в пресс-службе оператора.

В свою очередь на сайте компании МТС сообщается, что оператор исключил из своей тарифной опции "ВСети" безлимитный доступ к мессенджеру Павла Дурова.

Тарифные планы "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и Tele2 не предусматривали безлимитного доступа к мессенджеру.

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