МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров, говорится в сообщении En+.

После серии обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером, Олег Дерипаска "в целом согласился с предложением председателя о том, что Дерипаска сократит долю участия в компании до уровня ниже 50%", сообщается в релизе.

Дерипаска также согласился с предложением председателя уйти из состава совета директоров и дал согласие на назначение некоторых новых директоров.