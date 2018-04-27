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En+ Group обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок выхода из ее акций и долга


Компании / Индустрия / Металлургия
  • # Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    © AFP, Karen Bleier

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. En+ Group обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами компании с 7 мая до 31 октября, говорится в заявлении En+ на сайте раскрытия Лондонской биржи.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца - срок истечет 5 июня.

"Компания подала официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США о продлении установленного периода в рамках общей лицензии № 13 до 31 октября 2018 года или до такой даты, которую OFAC считает целесообразной", - сообщается в релизе. В нем указывается, что в запросе упомянута и лицензия на завершение действующих контрактов (лицензия № 12), однако не приводится никаких подробностей.

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