Чистая прибыль "Уралкалия" в I квартале по РСБУ снизилась в 4 раза

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Уралкалий" URKA, один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, снизил чистую прибыль по РСБУ в первом квартале 2018 года в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,43 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка "Уралкалия" в январе-марте снизилась на 7% и составила 30 миллиардов рублей. Валовая прибыль снизилась на 9%, до 22 миллиардов рублей.

"Уралкалий" - один из крупнейших производителей хлористого калия в мире. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами "Уралкалия" являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.