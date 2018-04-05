"GM-АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 30 апреля по 13 мая

САМАРА, 28 апр - ПРАЙМ. Завод "GM-АвтоВАЗ" приостановит работу конвейера на время корпоративного отпуска с 30 апреля по 13 мая, сообщила в субботу РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.

"В связи с корпоративным отпуском плановая остановка конвейера продлится с 30 апреля по 13 мая включительно", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что остановка конвейера не скажется на складских запасах автомобилей у дилеров. С 14 мая предприятие возобновит работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в плановый корпоративный отпуск с 3 по 10 мая уходит "АвтоВАЗ" AVAZ, учитывая праздничные дни, работа конвейера будет приостановлена с 29 апреля по 13 мая включительно.

"GM-АвтоВАЗ" — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.