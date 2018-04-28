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Структура "Ростеха" в четыре раза снизила сумму иска к Siemens и его "дочкам"


Компании / Индустрия

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Представитель компании ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, входит в "Ростех") заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении примерно в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским "дочкам", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Теперь ОАО ТПЭ, миноритарный акционер компании "Интеравтоматика", требует взыскать в пользу "Интеравтоматики" около 46,8 миллиона рублей и более 1,4 миллиона евро. Изначально иск был заявлен на 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - российским "Силовым машинам"), производитель газотурбинных установок.

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Расследования Siemens в РФ

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