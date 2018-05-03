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Tesla получила рекордный убыток в первом квартале 2018 года‍


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Американский концерн по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla получил по итогам первого квартала текущего 2018 года рекордный убыток: $710 млн, пишет агентство Reuters со ссылкой на отчетность компании.

Отмечается, что это рекордный квартальный убыток в истории Tesla, созданной инженером и миллиардером Илоном Маском.

В январе-марте 2017 года Tesla получила убыток в размере $330 млн. 

Годовой убыток Tesla в 2017 году превысил отметку в $1,4 млрд.

Тем не менее, отмечается в сообщении компании, Tesla рассчитывает выйти на безубыточность уже в III и IV кварталах текущего года. Чтобы достичь этих показателей, концерну необходимо нарастить к лету выпуск электромобилей Tesla Model 3 до 5 тысяч штук в неделю. В настоящее время в неделю с конвейера сходит 2270 авто.

Маск ранее подчеркивал, что 2018 год станет для компании более удачным: она станет прибыльной.

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