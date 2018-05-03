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Чистая прибыль Bayer в I квартале снизилась на 6%


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале 2018 года уменьшилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,95 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,24 евро против 2,39 евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 5,6% - до 9,138 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer сократилась на 4,4% - до 4,075 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - на 12%, до 1,4 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения Bayer - на 8,3%, до 2,86 миллиарда евро.

Bayer отмечает, что уже две трети регуляторов одобрили сделку по приобретению американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

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