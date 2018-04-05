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Чистая прибыль "Акрона" по РСБУ в I квартале упала в 4 раза


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль производителя минеральных удобрений "Акрон" AKRN по РСБУ по итогам первого квартала 2018 года составила 691,598 миллиона рублей, что в 4,1 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка при этом увеличилась на 6%, до 14,826 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 12% и составил 5,136 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж" DGBZ), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.

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