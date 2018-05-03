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Чистая прибыль "ЮТэйр" по МСФО в 2017 году упала в 2,4 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании "ЮТэйр" по МСФО в 2017 году упала в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом и составила 2,4 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 0,5%, до 75,8 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 27%, составив 7,6 миллиарда рублей. EBITDA составила 14,1 миллиарда рублей, увеличившись на 7,5%.

По итогам года авиакомпания Utair, возглавляющая самолетный сегмент группы, увеличила пассажиропоток на 9,6% и коэффициент занятости кресел — на 4 процентных пункта, до 76%. "Основные факторы роста — экономичный тариф "Лайт" с ручной кладью, гибкое управление загрузкой, лидерство в отрасли по пунктуальности и обновленные для удобства пассажиров мобильное приложение и сайт", — отмечает компания.

Авиакомпания "ЮТэйр" входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию самолетов и вертолетов, а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. В 2018 году авиакомпания намерена нарастить пассажиропоток на 12%, до 8,2 миллиона человек.

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