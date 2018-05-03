Чистая прибыль НКНХ по РСБУ в I квартале снизилась на 23,1%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" NKNC по РСБУ в первом квартале снизилась на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 4,2%, до уровня в 41,7 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 16,1%, составив 9,8 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 5,8 миллиарда рублей, снизившись на 26,1%.

Себестоимость продаж выросла на 12,6% и составила 31,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 0,9%, до уровня в 2,259 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 1,745 миллиарда рублей, увеличившись на 9,1%.

Капитал и резервы компании выросли на 3,2%, до уровня в 136,2 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства упали на 16,4%, до 2,6 миллиарда рублей, краткосрочные — увеличились на 16,5%, до 12,3 миллиарда рублей.

"Нижнекамскнефтехим" — российский производитель синтетического каучука, производитель и экспортер нефтехимической продукции.