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Собянин: КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 электробусов для Москвы


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Автопроизводители КамАЗ KMAZ и ГАЗ GAZA выиграли аукционы на поставку электробусов в Москву, каждый производитель выпустит по 100 электробусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы. Так, в мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018–2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что конкурс на поставку планировалось провести в апреле этого года.

"По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ стали победителями на поставку электробусов. Каждый? из них выпустит для Мосгортранса по 100 самых современных в мире электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой? 62 ультрабыстрых зарядок", - написал глава Москвы в своем Twitter-аккаунте.

Собянин отметил, что первые поставки намечены на сентябрь, и еще один лот на такое же количество электробусов будет объявлен в декабре.

 

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