Больше половины авторынка России приходится на машины с "автоматом"

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. На машины с автоматической коробкой передач в России приходится 55% от объема общих продаж.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале россияне приобрели 201,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных АКП (сюда эксперты отнесли как классические "автоматы", так и "роботы", вариаторы и т.д.).

Автомобили с АКП уже третий год подряд превышают половину всех продаж. Напомним, в 2016 году они впервые перешагнули данный рубеж, составив 51,3%.

Учитывая тот факт, что по итогам 2017 года доля продаж автомобилей с АКП в России составила 54%, за первые три месяца нынешнего года этот показатель увеличился уже на 1 процентный пункт.