Американские санкции против России ударили по алюминиевой отрасли

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Резкие колебания цен на алюминий негативно отразились на покупателях и продавцах этого цветного металла, подставив под угрозу прибыли различных компаний – от производителей реактивных двигателей до производителей пивных банок, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В прошлом месяце, 6 апреля, США ввели санкции против одного из крупнейших производителей алюминия, российской компании "Русал", что ограничило ее поставки. В каких-то случаях покупатели переносили поставки или вовсе отменяли заказы. Другие решили не притрагиваться к поставленному от "Русала" металлу, боясь нарушить наложенные Вашингтоном ограничения.

По словам глав алюминиевых компаний, они не помнят каких-либо потрясений для отрасли, подобных этим. Джефф Хендерсон, президент Совета прессовщиков алюминия (Aluminum Extruders Council), заявил об огромном потоке входящих звонков в первые дни после объявления санкций.

"Последствия санкций стали полным шоком и ужасом для отрасли", - отметил он.

Цены на алюминий с поставкой через три месяца достигли максимума более чем за шесть лет. Кроме того, согласно данным WSJ Market Data Group, в апреле месячный диапазон колебаний цен был самым широким как минимум с 1997 года.

Волатильность цен на алюминий может привести к уменьшению прибыли крупных компаний, использующих этот металл, причем производители уже обеспокоены растущими ценами и на топливо. Непредсказуемые цены на алюминий также вызвали опасения по поводу более высокой инфляции. Это еще больше развязывает ФРС руки для повышения процентных ставок, что может стать еще одним препятствием для некоторых компаний. Еще одним из крупных опасений является торговая напряженность между США и большинством других стран.

Кроме того, если цены на алюминий останутся высокими, компаниям придется переложить свои более высокие расходы на потребителей. Цены на алюминий немного снизились после того, как Минфин США назвал условия послаблений для "Русала". Однако этот процесс может затянуться, и опытные главы компаний алюминиевой отрасли готовятся к продолжению волатильности.

Спустя две недели после того, как Вашингтон анонсировал санкции против "Русала", цены на алюминий достигли примерно 2700 долларов за тонну, что на 35% выше уровней, на которых алюминий находился до санкций. Между тем когда возникли надежды на то, что США могут пересмотреть свою позицию из-за жалоб европейских компаний, цены на алюминий снизились. Алюминий "Русала" очень важен для операций многих европейских компаний.

Цены усилили снижение, когда США смягчили свой курс по отношению к "Русалу" и когда мажоритарный владелец компании Олег Дерипаска согласился продать свою долю в компании, чтобы вывести ее из санкционного списка. Тем не менее цены на алюминий остаются на 17% выше досанкционных уровней, поскольку очевидных покупателей доли Дерипаски практически нет, а Вашингтон будет внимательно следить за процессом передачи контроля над компанией.

Введение санкций совпало с введением администрацией США пошлин на импорт стали и алюминия, что еще сильнее ограничило возможности выбора для американских потребителей. Введение пошлин также увеличило премии за поставки алюминия в США.

Россия, главным образом в лице компании "Русал", в 2017 году удовлетворила примерно 12% от американских потребностей в алюминии, сообщили в Алюминиевой ассоциации (Aluminum Association). Аналитики прогнозируют, что экспортные продажи "Русала" уменьшатся в два раза в течение следующих шести месяцев, так как потребители находят других поставщиков в ожидании истечения срока, отводимого Минфином США на завершение сделок с "Русалом".

Порты Балтимора и Хьюстона закрыты для поставок алюминия "Русала", так как потребители не хотят нарушить санкции, получив товар российской компании, отметил Хорхе Васкес из Harbor Aluminum Intelligence.

Майк Раппорт из Merit Aluminum Corporation сказал, что был удивлен, когда услышал о введении санкций. Затем на него обрушился шквал звонков из компаний, у которых он закупает алюминий. “Мои поставщики впали в панику. Наступила полная неразбериха”, - сказал он.

В Merit Aluminum покупают алюминий для производства оконных рам и автозапчастей. Раппорт отметил, что его поставщики отменили доставку товара, из-за чего он теперь, вероятно, не сможет удовлетворить спрос своих клиентов. Теперь он подумывает об отказе от планов по расширению своего производства.

Решения администрации США оказали влияние не только на алюминий. Цены на сталь в США в этом году выросли на 30% из-за введения пошлин, хотя в последнее время они немного снизились. Цены на никель и палладий также выросли, так как Россия является крупным поставщиком этих металлов.

Руководители некоторых крупнейших корпораций мира опасаются, что перебои с поставками могут привести к серьезным проблемам. В последнее время в Boeing Co., Ford<F> Motor Co. и Caterpillar Inc указывают на рост издержек на закупку металла, который мешает компаниям расти.

Угроза увеличения производственных издержек оказала давление на акции компаний, потребляющих крупные объемы металлов. Акции промышленных компаний, входящих в S&P 500, падали в течение девяти из 12 последних сессий. С начала февраля этого года акции промышленных компаний снизились на 9,6% тогда как общий индекс снизился на 5,7%.

Акции корпорации Whirlpool упали на 18% с пика, достигнутого 26 января на отметке 185,97 доллара. Хотя этой компании было выгодно введение в США пошлин на импорт стиральных машин зарубежного производства, волатильные цены на сталь и алюминий не позволили руководству Whirlpool повысить прогноз по прибыли за весь год.

“Цены на сырьевые материалы достаточно сильно влияют на все сегменты нашего международного бизнеса”, - сказал Марк Битцер из Whirlpool. “Это основная причина, по которой мы все еще видим” риски, добавил он.