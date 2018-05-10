СМИ: Выход США из сделки с Ираном затронет Airbus, Siemens и другие компании ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 мая - ПРАЙМ. Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана окажет негативное влияние на бизнес таких крупных европейских компаний, как Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli, пишет информационный ресурс EurActiv.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Наиболее затронуты Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli", - пишет EurActiv, отмечая, что в соответствии с решением президента США европейским компаниям дано шесть месяцев на прекращение бизнеса с Ираном. В противном случае им грозят санкции со стороны Вашингтона.

Как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, "в случае hard exit (жесткий выход США из соглашения с Ираном - ред.) США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса". По словам собеседника агентства, "битва санкций" уже чревата торговой войной".

"На данный момент нелегко количественно оценить возможное экономическое влияние выхода США (из соглашения) на европейскую деловую активность", - приводит EurActiv мнение президента крупнейшей бизнес-ассоциации ЕС - BusinessEurope Эммы Марчегалья.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.